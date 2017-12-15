Священика зі Збаража нагороджено золотим хрестом з прикрасами

13 грудня, в день празника св. апостола Андрія Первозванного, Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) візитував парафію УГКЦ св. апостолів Петра і Павла м. Збараж (Тернопільщина). Владика очолив Божественну Літургію та звернувся до вірних із пастирським словом, у якому говорив про апостольське служіння св. апостола Андрія.

Після Богослужіння Митрополит Василій відзначив декана Збаразького та настоятеля місцевого храму о. Андрія Лахмана церковною нагородою золотим хрестом із прикрасами та подякував за сумління душпастирське служіння на благо українського народу.

За матеріалами прес-служби архиєпархії.