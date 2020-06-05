У Тернополі двоє чоловіків, щоб повернути борг, зайнялись рекетом

В провадження Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшли матеріали кримінального провадження за ч.3 ст.189 КК України щодо осіб, які вимагали повернути грошовий борг, – повідомляє прес-служба суду.

За версією слідства, двоє обвинувачених за попередньою змовою, вимагали в потерпілого грошові кошти в сумі 7 500 доларів США, а у разі відмови погрожували спричинити тілесні ушкодження йому та членам його сім’ї. З метою заволодіння грошовими коштами обвинуваченні 1 квітня 2020 року зустрілися з потерпілим біля ТЦ «Торба», що по вул..Стуса в м.Тернополі, де при передачі грошових коштів їх було затримано.

Пошук процесуальних рішень по даній справі можна буде здійснити в Єдиному державному реєстрі судових рішень за №607/8948/20.

Санкція ч.2 ст.189 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.