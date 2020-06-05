Всіх медичних працівників Тернополя тестуватимуть методом імуно-ферментного аналізу ІgG

ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ МЕДИКІВ БУДУТЬ ОБСТЕЖУВАТИ МЕТОДОМ ІМУНО-ФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ ІgG

🔹Тернопільські комунальні лікувальні заклади закуповують ІФА-тести

🔹З 9 червня тестуватимуть методом імуно-ферментного аналізу ІФАІgG всіх медичних працівників Тернополя. Цей аналіз покаже, чи хворіли вони коронавірусом раніше.

🔹Таке тестування вже провели медикам інфекційних відділень Тернопільської лікарні швидкої допомоги та Тернопільської міської дитячої лікарні. Результати показали, що ніхто з них не хворів коронавірусом.

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