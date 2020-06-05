16:32 | 5.06.2020
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Новини Тернополя 

Всіх медичних працівників Тернополя тестуватимуть методом імуно-ферментного аналізу ІgG

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ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ МЕДИКІВ БУДУТЬ ОБСТЕЖУВАТИ МЕТОДОМ ІМУНО-ФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ ІgG
🔹Тернопільські комунальні лікувальні заклади закуповують ІФА-тести
🔹З 9 червня тестуватимуть методом імуно-ферментного аналізу ІФАІgG всіх медичних працівників Тернополя. Цей аналіз покаже, чи хворіли вони коронавірусом раніше.
🔹Таке тестування вже провели медикам інфекційних відділень Тернопільської лікарні швидкої допомоги та Тернопільської міської дитячої лікарні. Результати показали, що ніхто з них не хворів коронавірусом.

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