15:31 | 5.06.2020
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Афіша Тернополя 

Дітей чекають захоплюючі літні пригоди з «Промінчиками»

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Запрошуємо ваших дітей у захоплюючі літні пригоди з «Промінчиками»!

Літо в місті теж може бути яскравим і захоплюючим, насиченим подіями і незабутніми враженнями, особливо якщо це літо з «Промінчиками». 


Поки ви на роботі, ми подбаємо, щоб Ваша дитина:

  • перебувала в комфорті та безпеці, під наглядом досвідчених наставників;
  • якісно і смачно харчувалася (сніданок, обід і підвечірок);
  • активно і весело проводила час на свіжому повітрі в іграх з однолітками;
  • дізналася багато нового і цікавого на тематичних заняттях у клубі;
  • взяла участь у творчих та кулінарних майстер-класах;
  • випробувала свої сили в проходженні траси у мотузковому парку;
  • проявила кмітливість, розгадала таємниці під час  проходження квестів під відкритим небом;
  • отримала драйв і азарт від участі у командних іграх в пейнтбол та лазертаг;
  • відвідала цікаві тематичні екскурсії і спортивні майстер-класи;
  • відновила свій емоційний стан після карантину.  

Кожних 2 тижні на дітей чекає нова тематична зміна:

  •  Ера Динозаврів, ФіксіБум (досліди і експерименти), Школа Супергероїв, Захоплюючий світ Діснея, Майстер-Шеф, Місто професій – для дітей 6-9 років;
  •  Мандрівники у часі, Джуманджі, Майстер-Шеф, англомовні Superhero Academy, We are Indians, The Thistle & Shamrock (Шотландія і Ірландія) для дітей 9-13 років.

Детальніше про те, що буде на тій чи іншій зміні тут – http://prominchyky.com.ua/litnii-miskyi-tabir/

Формат: денний табір повного дня з 9:00 до 18:00
Тривалість зміни: 2 тижні
Вік дітей: 6-9 років; 10-13 років
Локація: Тернопіль, вул. Чорновола, 4
Харчування: 3-х разове від ресторану «Мамонт» з доставкою в клуб
Вартість:  4000 грн за зміну за системою «все включено»

Щоб дізнатися детальніше і забронювати місце, пишіть у вайбер або телефонуйте: 067-353-1432.

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