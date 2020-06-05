Запрошуємо ваших дітей у захоплюючі літні пригоди з «Промінчиками»!

Літо в місті теж може бути яскравим і захоплюючим, насиченим подіями і незабутніми враженнями, особливо якщо це літо з «Промінчиками».



Поки ви на роботі, ми подбаємо, щоб Ваша дитина:

перебувала в комфорті та безпеці, під наглядом досвідчених наставників;

якісно і смачно харчувалася (сніданок, обід і підвечірок);

активно і весело проводила час на свіжому повітрі в іграх з однолітками;

дізналася багато нового і цікавого на тематичних заняттях у клубі;

взяла участь у творчих та кулінарних майстер-класах;

випробувала свої сили в проходженні траси у мотузковому парку;

проявила кмітливість, розгадала таємниці під час проходження квестів під відкритим небом;

отримала драйв і азарт від участі у командних іграх в пейнтбол та лазертаг;

відвідала цікаві тематичні екскурсії і спортивні майстер-класи;

відновила свій емоційний стан після карантину.

Кожних 2 тижні на дітей чекає нова тематична зміна:

Ера Динозаврів, ФіксіБум (досліди і експерименти), Школа Супергероїв, Захоплюючий світ Діснея, Майстер-Шеф, Місто професій – для дітей 6-9 років;

Мандрівники у часі, Джуманджі, Майстер-Шеф, англомовні Superhero Academy, We are Indians, The Thistle & Shamrock (Шотландія і Ірландія) для дітей 9-13 років.

Детальніше про те, що буде на тій чи іншій зміні тут – http://prominchyky.com.ua/litnii-miskyi-tabir/

Формат: денний табір повного дня з 9:00 до 18:00

Тривалість зміни: 2 тижні

Вік дітей: 6-9 років; 10-13 років

Локація: Тернопіль, вул. Чорновола, 4

Харчування: 3-х разове від ресторану «Мамонт» з доставкою в клуб

Вартість: 4000 грн за зміну за системою «все включено»

Щоб дізнатися детальніше і забронювати місце, пишіть у вайбер або телефонуйте: 067-353-1432.