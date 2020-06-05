Дітей чекають захоплюючі літні пригоди з «Промінчиками»
Запрошуємо ваших дітей у захоплюючі літні пригоди з «Промінчиками»!
Літо в місті теж може бути яскравим і захоплюючим, насиченим подіями і незабутніми враженнями, особливо якщо це літо з «Промінчиками».
Поки ви на роботі, ми подбаємо, щоб Ваша дитина:
- перебувала в комфорті та безпеці, під наглядом досвідчених наставників;
- якісно і смачно харчувалася (сніданок, обід і підвечірок);
- активно і весело проводила час на свіжому повітрі в іграх з однолітками;
- дізналася багато нового і цікавого на тематичних заняттях у клубі;
- взяла участь у творчих та кулінарних майстер-класах;
- випробувала свої сили в проходженні траси у мотузковому парку;
- проявила кмітливість, розгадала таємниці під час проходження квестів під відкритим небом;
- отримала драйв і азарт від участі у командних іграх в пейнтбол та лазертаг;
- відвідала цікаві тематичні екскурсії і спортивні майстер-класи;
- відновила свій емоційний стан після карантину.
Кожних 2 тижні на дітей чекає нова тематична зміна:
- Ера Динозаврів, ФіксіБум (досліди і експерименти), Школа Супергероїв, Захоплюючий світ Діснея, Майстер-Шеф, Місто професій – для дітей 6-9 років;
- Мандрівники у часі, Джуманджі, Майстер-Шеф, англомовні Superhero Academy, We are Indians, The Thistle & Shamrock (Шотландія і Ірландія) для дітей 9-13 років.
Детальніше про те, що буде на тій чи іншій зміні тут – http://prominchyky.com.ua/litnii-miskyi-tabir/
Формат: денний табір повного дня з 9:00 до 18:00
Тривалість зміни: 2 тижні
Вік дітей: 6-9 років; 10-13 років
Локація: Тернопіль, вул. Чорновола, 4
Харчування: 3-х разове від ресторану «Мамонт» з доставкою в клуб
Вартість: 4000 грн за зміну за системою «все включено»
Щоб дізнатися детальніше і забронювати місце, пишіть у вайбер або телефонуйте: 067-353-1432.