У Тернополі двоє людей отруїлися чадним газом
Учора в Тернополі, через несправність газової колонки, двоє людей (серед них дитина) отруїлися чадним газом. Постраждалих доставлено до лікарні. Повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.
⚠️ Основні правила безпеки від ДСНС:
Щорічна перевірка газового обладнання.
Перевірка вентиляційних систем.
Встановлення датчиків чадного газу.
Забезпечення притоку свіжого повітря.
Чадний газ не має кольору та запаху, але є смертельно небезпечним. Дбайте про себе та рідних — безпека понад усе!