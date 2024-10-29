У Тернополі двоє людей отруїлися чадним газом

Учора в Тернополі, через несправність газової колонки, двоє людей (серед них дитина) отруїлися чадним газом. Постраждалих доставлено до лікарні. Повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

⚠️ Основні правила безпеки від ДСНС:

Щорічна перевірка газового обладнання.

Перевірка вентиляційних систем.

Встановлення датчиків чадного газу.

Забезпечення притоку свіжого повітря.

Чадний газ не має кольору та запаху, але є смертельно небезпечним. Дбайте про себе та рідних — безпека понад усе!