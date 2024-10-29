Пограбування онлайн. Нотаріус з Тернопільщини ввійшов у базу недоброчесних реєстраторів

Якщо ваше майно чи бізнес раптово переписали на іншу людину, у вас є вибір – звернутися до поліції і судитися, або ж поскаржитись до Офісу протидії рейдерству при Міністерстві юстиції. Щороку цей спеціальний орган розглядає по кілька тисяч скарг на тих, кого у медіа часто називають «чорними нотаріусами» або «чорними реєстраторами». За результатами розгляду цих скарг на колегії Мін’юст приймає рішення відхилити чи задовольнити ці скарги, скасувати певні реєстраційні дії чи взагалі позбавити доступу до реєстрів таких реєстраторів. Загальна статистика показує, що лише 21% скарг задовольняють.

NGL.media зібрали і проаналізували близько 22,5 тис. таких рішень Мін’юсту, починаючи з 2016 року до липня 2024 року включно. Загалом у базу даних внесені майже 6,3 тис. реєстраторів та нотаріусів, але більше половини скарг припадають загалом на менше, ніж 500 осіб, на яких подали по 10 і більше скарг.

NGL.media візуалізували дані про реєстраторів та нотаріусів, на яких було 10 і більше скарг. У пошуковому рядку почніть вводити прізвище і виберіть його зі списку; там також є посилання на всі документи, пов’язані з вибраним реєстратором чи нотаріусом. Щоб побачити документи, які стосуються інших реєстраторів, перейдіть на портал Pinpoint.

Одним з рекордсменів за кількістю скарг виявився Андрій Ярошко, реєстратор Нижчелуб’янської сільської ради на Тернопільщині. Загалом на нього подали понад 60 скарг, більшість з яких були визнані справедливими. Щоправда, порушення були визнані незначними і йому не заблокували доступ до реєстру. Попри значну кількість скарг, Ярошко фактично порушив законодавство лише раз, бо більшість задоволених скарг були від одного підприємства – ТОВ «Агро-Рось», а незаконні реєстрації були здійснені на користь підприємства «Деметра++». У всіх випадках йшлось про реєстрацію права оренди на сільськогосподарські земельні ділянки.

Цікаво, що свою кар’єру реєстратора Андрій Ярошко теж почав з хабарництва. Ще 25-річним молодим реєстратором він, як формулюють судді, «отримав неправомірну винагороду у розмірі 400 доларів». Тоді у 2013 році він визнав вину і його звільнили від основного покарання.



