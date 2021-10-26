У Тернополі хлопець розважався зі зброєю в парку

Адміністративну відповідальність за небезпечні і гри в громадському місці понесе 20-річний мешканець обласного центру. Хлопець розважався зі зброєю в парку.

22 жовтня, о 23 годині на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя міста, що в парку Національного Відродження невідомі здійснюють постріли. На місце події оперативно виїхали працівники поліції.

Вони виявили в парку молодика, який стріляв по імпровізованих мішенях з бутилок з пневматичної зброї. Пістолет у порушника правоохоронці вилучили. На нього склали адміністративний протокол згідно статті 174 (Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) КУпАП. ЇЇ санкція передбачає накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.