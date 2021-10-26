П’яний водій, який збив хлопчика, заплатить йому понад півмільйона гривень моральної шкоди

Адвокату системи БПД вдалось допомогти восьмирічному хлопчику, який став жертвою п’яного водія відсудити моральну шкоду на суму понад півмільйона гривень.

До Тернопільського місцевого центру звернулась Віолета – мама восьмирічного хлопчика, який став жертвою п’яного водія.

Віолета розказала, як одного дня її дочка Тетяна і син Ігорко гралися на подвір`ї. До них подзвонив сусід і попросив приїхати до нього поговорити. Так як сім`я сусіда знаходилася на самоізоляції, то діти спілкувалися через огорожу. Тетяна та Ігорко стояли на обочині, а сусід на своєму подвір`ї. Віолета ж в цей час поралася на городі, як почула удар…

Віктор, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, керував автомобілем та будучи не достатньо уважним, не стежачи належно за тим, що відбувається на дорозі, порушуючи вимоги Правил дорожнього руху України безпідставно змінив напрямок руху автомобіля вправо, виїхав на праве узбіччя та здійснив наїзд на малолітню дитину – сина Віолети. Внаслідок удару автомобіля хлопчик впав на узбіччя дороги. Ігорко перебував в безпорадному стані, оскільки внаслідок отриманих тілесних ушкоджень самостійно, без сторонньої допомоги був позбавлений можливості собі допомогти. На місці пригоди водій Віктор не залишився, не надав первинної медичної допомоги дитині, не викликав карету «швидкої медичної допомоги», не повідомив органи Нацполіції про ДТП, залишивши потерпілого – малолітнього Ігоря на узбіччі дороги без допомоги і з місця ДТП зник.

Тернопільським МЦ Ігорю призначено адвоката – Шевчука В.О., який подав цивільний позов про стягнення з обвинуваченого заподіяної моральної шкоди на суму 699 455,75 грн. в користь потерпілого.

Суд, допитавши свідків та дослідивши висновки експертів вияснив, що Віктор порушив правила безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження та завідомо залишив без допомоги особу, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Також суд встановив, що підтверджено причинно-наслідковий зв’язок між діями Віктора та травмами потерпілого Ігорка.

Як пояснив водій, він не надав допомоги дитині та в подальшому не зупинявся, оскільки боявся відповідальності за скоєне. Щодо керування автомобілем в стані алкогольного сп`яніння Віктор пояснив, що напередодні, під час святкування, вживав алкоголь в кількості 2 літра вина та 2 літра пива, а в день ДТП, випив 0,5 літра пива.

На даний час Ігорко продовжує лікування. Жодних відшкодувань зі сторони Віктора для лікування потерпілого Віолеті надано не було.

Суд враховував пережиту Віолетою та її сином трагедію, стан здоров`я Ігорка, тяжкість вимушених змін у його життєвих стосунках, пережитий ним стрес та фізичні страждання. Тому, Суд прийняв рішення заявлений цивільний позов задовольнити та стягнути з засудженого Віктора, в користь потерпілого шістсот дев`яносто дев`ять тисяч чотириста п`ятдесят п`ять грн. 75 коп. завданої моральної шкоди.

З рішенням суду можна ознайомитись тут (https://reyestr.court.gov.ua/Review/98873658)