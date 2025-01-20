У Тернополі мертвий чоловік пролежав у ванні не менш як місяць

До помешкання зниклого виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Коли правоохоронці зайшли до приміщення, то відчули неприємний запах, а у ванній кімнаті виявили бездиханне тіло його господаря.

Судово-медичний експерт, який оглядав тіло припускає, що чоловік пролежав у ванні не менш як місяць, а сусіди не відчували запах, оскільки в квартирі працювала витяжка. Не виявив фахівець жодних проникаючих поранень.

Причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи. Триває слідство відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “природна смерть”.