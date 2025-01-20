18:17 | 20.01.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі мертвий чоловік пролежав у ванні не менш як місяць

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свічка,
Поліцейські встановлюють причину смерті тернополянина. Про зникнення брата на лінію “102” повідомив житель Тернопільського району. Він розповів, що родич уже давно не відповідає на телефонні дзвінки. Чоловік приїхав до обласного центру, аби перевірити чи все гаразд. Проте у квартиру потрапити не зміг також – ніхто не відчинив двері.

До помешкання зниклого виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Коли правоохоронці зайшли до приміщення, то відчули неприємний запах, а у ванній кімнаті виявили бездиханне тіло його господаря.

Судово-медичний експерт, який оглядав тіло припускає, що чоловік пролежав у ванні не менш як місяць, а сусіди не відчували запах, оскільки в квартирі працювала витяжка. Не виявив фахівець жодних проникаючих поранень.

Причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи. Триває слідство відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “природна смерть”.

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