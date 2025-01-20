Укрпошта знову в центрі скандалу: ТНМУ скаржиться на затримку та втрату важливих документів

20 січня 2025 року у відділ документообігу Тернопільського національного медичного університету (ТНМУ) працівниця Укрпошти доставила велику кількість листів, йдеться у повідомленні навчального закладу. Проте здивування викликало те, що всі вони мали різні дати відправлення, і деякі з них — більше ніж місяць тому. Зокрема, два листи з однієї державної установи, відправлені 10 та 25 грудня 2024 року, були доставлені одночасно.

Більшість кореспонденції, відправленої ще місяць тому, лише тепер дісталася адресата. Особливе обурення викликає той факт, що частина листів подорожувала навіть у межах міста Тернополя.

Раніше університет вже звертався до керівництва Укрпошти, зокрема до її генерального директора Ігоря Смілянського, з проханням покращити якість роботи у Тернополі та повернути втрачені цінні документи. Через недбалість працівників Укрпошти неодноразово були втрачені важливі міжнародні та внутрішні державні відправлення.

Особливий резонанс викликала втрата рекомендованого листа, відправленого 4 грудня 2024 року з відділення Укрпошти на адресу Державного підприємства «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти і науки України. Попри численні запити, працівники Укрпошти не змогли надати чіткої відповіді щодо місцезнаходження документа. Натомість було запропоновано компенсацію у розмірі 109 гривень. Однак університет наголошує, що втрата листа завдала набагато серйозніших збитків, адже в ньому знаходилися апостилізовані освітні документи іноземних студентів.

В університеті підкреслюють, що ці документи мають критичне значення для швидкого проведення процедури їхнього визнання Міністерством освіти і науки України.

ТНМУ закликає Укрпошту не лише врегулювати ситуацію з втраченим листом, але й покращити роботу логістичних центрів та поштових відділень, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

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