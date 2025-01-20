У Тернополі молодика посадила за грати через водіння без прав

Водій, якого суд двічі позбавляв права керувати авто, а він не виконав судового рішення, сидітиме тепер 2 роки за ґратами

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської окружної прокуратури Тернопільський міськрайонний суд визнав винуватим жителя Тернопільського району в умисному невиконанні постанови суду, що набрала законної сили (ч. 1 ст. 382 КК України) та призначив йому покарання – 2 роки позбавлення волі.

Прокурори довели у суді, що суд визнавав винуватим водія «Mercedes Bens» у адміністративному правопорушенні за ч. 1, 2 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння) у вересні 2023 року, а згодом у квітні 2024 року та позбавляв права керувати авто на рік, а далі – на 3 роки. Проте чоловік вперто ігнорував рішення суду.

Працівники патрульної поліції 2 травня 2024 року в с. Великий Глибочок Тернопільського району зупинили транспортний засіб марки «Mercedes Bens» яким керував водій, що був позбавлений права керувати авто. Оскільки громадянин не виконав постанову суду, яка набрала законної сили, чим порушено один з основних принципів судочинства – обов`язковість судових рішень, його притягнули до кримінальної відповідальності.

Відтак він сидітиме 2 роки за ґратами, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.