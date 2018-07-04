У Тернополі можуть зовсім прикрутити російську музику

НВР “Правий сектор” Тернопільщини підготував звернення у Тернопільську міську раду, щоб ввести заборону на звучання російськомовної музики у громадських місцях у період з 6:00 до 0:00 год.

У зв’язку з тим, що дане явище обурює людську честь та гідність ветеранів російсько-української війни, та свідомих жителів Тернополя, а також негативно сприяє культурній експансії Росії в Україні, – йдеться у заяві.

“Звертаємося до Вас з ініціативою заборонити в громадському транспорті, закладах харчування, розважальних центрах та інших громадських місцях Тернополя звучання російськомовної музики в період з 6:00 до 0:00 год.

Протягом останніх чотирьох сторіч Україна перебувала під впливом Російської імперії, потім тоталітарного режиму більшовиків і навіть в часи незалежності зазнавала впливу Російської федерації.

Окупаційні режими, вбиваючи українську культуру, робили все для того, щоб знищити українську самобутність. Українську мову обмежували, забороняли та скасовували. Офіційно – циркулярами, указами, законами, анафемами. Систематично проводилось винищення української духовної еліти: заслання, розстріли, тюрми. Голодомор, терор українського населення, який проводився протягом багатьох сторіч, дає відголос і сьогодні.

Вже 4 роки Україна бореться за збереження територіальної цілісності та веде війну з російським агресором. Війна значною мірою є наслідком нищення української свідомості через фактори зазначені вище та відсутність чіткої україноцентричної позиції влади протягом більше як 25 років нашої незалежності.

Росія щорічно витрачає мільярди на асиміляцію українців в Україні. Таке засилля і всебічна підтримка російської мови з боку влади є широкомасштабною диверсією, що веде до знищення держави і народу. Домінування російської мови у медіапросторі – це найпотужніший інструмент культурної війни з Україною, яка згодом переросла у збройний конфлікт на Сході. Єдиний дієвий спосіб для їх уникнення у майбутньому полягає у боротьбі з російською пропагандою на телебаченні, радіо та в інтернеті. Кінцевою метою такої політики має стати усунення двомовності, зростання самосвідомості українців та консолідація нації, бо лише за цієї умови можливий стабільний розвиток у майбутньому.

У 2016 році в м.Тернополі вже була проголошена заборона на 14 осіб, які потрапили до списку СБУ, але як можна прослідкувати, в наших розважальних закладах не рідко лунає російськомовний контент, до нашого міста їдуть артисти, які виступають чи виступали на окупованих територіях в Росії під час війни на Сході.”