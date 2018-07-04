Особистий посуд і зручне взуття – що потрібно знати готуючись до Всеукраїнської прощі

Незабаром стартує Всеукраїнська проща до Зарваниці. Відбудеться вона 13-15 липня. Такий захід організатори прирівнюють до масштабних світових прощ. Адже у ній беруть участь люди зі всієї країни.

Організатори зазначили, що піша проща розпочнеться в п’ятницю, 13 липня, о 7 ранку традиційною Літургією в Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. О 9 годині колона прочан вирушить з Тернополя до духовного центру, – пише Овід.

“Цього року піша проща до Зарваниці приурочена 1030-річчю Хрещення Русі. Зараз вже розпочалася попередня реєстрація прочан, які йдуть більше ніж 10-ть чоловік у групі, меншу групу ми реєструємо одразу на місці. Потім ми будемо формувати більші колони з 30 людей. Такі гурти по 30 чоловік будуть мати особистого священика та молотися з ним до самої Зарваниці. Під час подорожі люди матимуть простір на духовні розмови та час на сповідь. Йтимуть паломники впродовж двох днів”, – каже отець Орест Павліський.

Усім тим, хто збирається на пішу прощу необідно мати з собою:

– особистий посуд(одноразового не буде);

– намет(+ спальник і каримат);

– головний убір, зручне взуття та одяг;

– вервичка;

– легкий рюкзак з всім необхідним;

– більший рюкзак з наметом буде перевозитися централізовано.