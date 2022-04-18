У Тернополі на акцію вийшли дружини азовців, що обороняють Маріуполь

Дружини та родичі військових, які перебувають у заблокованому російськими окупантами Маріуполі, вийшли на акцію.

17 квітня на центральні площі Тернополя зібралося декілька десятків містян.

“Ми хочемо, щоб нас почули! Ми хочемо, щоб ні на хвилину не забували про це питання! Ми хочемо врятувати 100 тисяч цивільних та наших бійців! Ми хочемо справедливості та вимагаємо деблокади!“ – зазначила одна з учасниць акції у своєму дописі у Instagram.

Крім того, під час заходу відбувався збір коштів для допомоги полку “Азов”, – повідомляють Тернополяни.