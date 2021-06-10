У Тернополі на будівництві вирили рештки скелету (фото)

У Тернополі на вулиці Над Ставом у котловані знайшли рештки скелету.

Людські це кістки чи ні – визначатиме експерт, пишуть Тернополяни.

Про цю подію розповіла у Facebook Тамара Воронцова. Також жінка зазначила, що будівництво, яке розпочалося днями, може бути незаконним.

“Сьогодні була вражена масштабами будівництва на вул. Над ставом. Старий будинок розвалили (майже), зато швидко огородили по максимуму будівельний майданчик і почали рити котлован, прямісінько під парканом по периметру майданчика (очі завидущі…). Паспорта об’єкту будівництва немає. Крім того, мешканці сусідніх будинків знайшли рештки кістяка (чи людського – скаже експерт). Поліцію викликали”, – написала тернополянка 8-го червня.

Містяни припускаюсь, що це можуть бути рештки когось із солдат, адже у 1944-тих роках під час Другої світової в Тернополі велися запеклі бої за місто.

Фото з допису Тамари Воронцової