В Кременці підвищили вартість проїзду

У Кременці підвищили вартість проїзду у громадському транспорті.

Відповідне рішення прийняли під час засідання виконкому.

Як повідомили на сайті громади, відтепер квиток на проїзд у міських автобусах коштуватиме 7 гривень вдень та 10 – у вечірні години (з 21 до 23:00).

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів громади з 1 вересня до 30 червня проїзд коштуватиме 3 грн, а для пенсіонерів – 5 (з 10 до 15:00).

Нові тарифи розпочнуть діяти з 1-го липня.

Нагадаємо, що дискусії щодо необхідності підвищення тарифу у Кременці точаться не перший рік. Згідно з розрахунками перевізників, ціна однієї поїздки щонайменше має вартувати 7, а то й 10 гривень. 3 червня у Кременці відбулося громадське слухання щодо перегляду тарифу на перевезення пасажирів. На нього прийшло лише 9 містян. Остаточне рішення про зміну тарифу прийняли на виконкомі 8-го червня.