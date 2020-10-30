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Новини Тернополя 

У Тернополі на Дружбі на чоловіка напали з ножем

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кров

29 жовтня у Тернополі на Дружбі в пізню пору доби на чоловіка напали з ножем.

Так, о о 22.01 бригада швидкої виїжджала на вул. Волинську, де надавала допомогу 34-річному пацієнтові.

На вулиці невідомий зловмисник поранив чоловіка ножем у живіт. Із проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини живота потерпілого, після оперативно наданої допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги,  повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

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