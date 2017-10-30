На Тернопільщині у всіх чотирьох громадах перемагають кандидати від «БПП «Солідарність»

29 жовтня у Тернопільській області відбулися вибори у 4 об’єднаних територіальних громадах. Місцевих голів та депутатів обрали у Лановецькій, Зборівській, Хоростківській та Саранчуківській ОТГ. У всіх чотирьох громадах на Тернопільщині у виборах на посади голів громад перемагають кандидати від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Середня явка виборців на Тернопільщині склала 51.5 %. Найбільше виборців прийшло голосувати у Зборівській міській ОТГ – 53.8%. У Саранчуківській сільській ОТГ явка виборців склала 51.2 %, у Хоростківській міській ОТГ – 51.1%, а у Лановецькій міській ОТГ – 49.3%.

За попередніми підрахунками голосів, Хоростківську міську ОТГ, до якої входять окремі населені пункти Гусятинського та Теребовлянського районів, очолив кандидат від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Степан Гладун. У виборах до Зборівської міської об’єднаної територіальної громади, до якої входять окремі населені пункти Зборівського та Козівського районів, переміг Руслан Максимів, який на вибори йшов як кандидат від партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”. У ще одній міській громаді, де пройшли вибори на Тернопільщині, зокрема у Лановецькій, переміг кандидат від «БПП «Солідарність» Роман Казновецький. Окрім трьох міських громад, вибори відбулися у Саранчуківській сільській ОТГ Бережанського району – головою громади обрали кандидата від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимира Петровського.

Зазначимо, за результатами екзит-полів, проведених партійними штабами, більше 40 % переможців на посади голів ОТГ в Україні – висуванці, члени партії або кандидати, які йшли за підтримки партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».