Зима здивує крижаними дощами та перепадами температур!

Крижані дощі в Україні чи температура + 15 в січні? Що чекає українців взимку? Синоптики дали несподіваний прогноз.

Нікого не здивує той факт, що в останні роки погода в Україні стала непередбачувана та аномальна. Взимку дуже тепло, а літом випадає сніг. Проаналізувавши погоду разом з https://pogoda.meta.ua/ за минулі роки та швидкість її зміни, ми приблизно змогли дати відповідь на питання: «Що чекає на українців взимку»?

Аномальне тепло та крижані дощі

На території України взимку 2020-2021 роках багато снігу можна не чекати, як і сильних морозів, а ось можливість крижаних дощів – досить велика. Не можна не відмітити той факт, що зміна клімату в теплу сторону дуже вплинула на сільськогосподарську справу. Фермерам тепер набагато легше вести господарство взимку, а от літом – потрібно більш приділяти уваги поливу, так як опадів дуже мало.

Температура та опади

Перших заморозків можна чекати не раніше ніж на початок січня. В цілому, зима обіцяє бути досить теплою, з середньою температурою від – 5 до + 5. Холодних днів буде набагато менше, як і опадів.

Зараз погода дуже непередбачувана та аномальна, тому не забувайте кожен день слідкувати за погодою, щоб ви завжди були готові до непередбачених змін погоди. А щоб зима пройшла весело, давайте пригадаємо найвідоміші приказки про погоду, які усі вчили ще в школі:

Вечірній зіркопад – на нічний мороз.

Глибокий сніг взимку – на дощове літо.

Дощова зима – ознака неврожайного року.

Якщо січень холодний, то липень – сухий і спекотний.