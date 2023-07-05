16:20 | 5.07.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив жінку

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На нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля “Mercedes-Benz С220” збив пішохода. 

Аварія трапилася 4 липня близько 20:00. На місце приходи виїжджали працівники поліції. За попередньою інформацією, чоловік не врахував дорожньої ситуації і як наслідок – збив перехожу.

39-річна жінка з тілесними ушкодженнями звернулася до лікарні. Проте її не госпіталізовували. 

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.  

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