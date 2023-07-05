У Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив жінку

На нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля “Mercedes-Benz С220” збив пішохода.

Аварія трапилася 4 липня близько 20:00. На місце приходи виїжджали працівники поліції. За попередньою інформацією, чоловік не врахував дорожньої ситуації і як наслідок – збив перехожу.

39-річна жінка з тілесними ушкодженнями звернулася до лікарні. Проте її не госпіталізовували.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.