Робота є! На Тернопільщині потрібні пекарі
На сьогодні роботодавці Тернопільщини мають більше 20-ти актуальних вакансій пекарів. Такі фахівці потрібні на хлібзаводах, у пекарнях, закладах громадського харчування та ін. Зарплата – до 12 тис. грн.
Найвищу оплату праці пекаря пропонує ТОВ «Продлюкс Плюс». По 10 тис. грн будуть отримувати пекарі у ТОВ «Пекарські традиції», ТОВ «Тернопільхлібпром», ФОП Хіта Марія Андріївна (пекарня).
Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації, за спрямуванням служби зайнятості професію пекаря 2-3 розрядів можна здобути за 3,9 міс у Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі. Навчання здійснюється за індивідуальним планом і програмою на замовлення роботодавця.
Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.