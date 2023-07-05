Робота є! На Тернопільщині потрібні пекарі

Найвищу оплату праці пекаря пропонує ТОВ «Продлюкс Плюс». По 10 тис. грн будуть отримувати пекарі у ТОВ «Пекарські традиції», ТОВ «Тернопільхлібпром», ФОП Хіта Марія Андріївна (пекарня).

Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації , за спрямуванням служби зайнятості професію пекаря 2-3 розрядів можна здобути за 3,9 міс у Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі. Навчання здійснюється за індивідуальним планом і програмою на замовлення роботодавця.