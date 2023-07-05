Для чого в тернопільській катедрі добудовуютьще один поверх

У катедрі розпочали процес реставрації. Також приміщення, яке зараз належить Тернопільсько-Зборівській архієпархії, планують розбудувати.

Як відзначає єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ владика Теодор, відновлення потребує весь архітектурний комплекс. В аварійному стані покрівля даху, дахові конструкції, ливнева каналізація.

Отримавши документи власності, які підтверджують, що це приміщення на балансі катедри, розпочали роботу над проектуванням. Архітектором обрали Юрія Вербовецього. У 2021 році розпочали перший етап робіт – затвердження фасадів об’єкту у Міністерстві культури.

Коли ж почалась повномасштабна війна, прийняли рішення призупинити роботи та віддати приміщення під склади з гуманітарною допомогою. Проте цьогоріч, за словами заступника економаТернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Петра Порохонька, реставрацію вирішиливідновити, бо руйнування приміщення були дужезначні. Також направили документи, щоб отриматидозвіл для проведення робіт в пам’ятках культуриєдиної державної системи, які знаходяться в базіміністерства культури.

Після отримання дозволу, архиєпархія як замовники, спільно з архітектором, подали документи на початок робіт. Тоді ж і визначились – варто добудувати ще один поверх над колишніммонастирем. Рішення базувалась на планах Мінкультури, адже там говорили про необхідністьреставрації веж собору архикатедри.

“І зауваження щодо комплексності будовиотримали від Міністерства. Тому запропонувалийого трошки підняти догори, добудувати, абидотриматися однієї висоти“, — пояснює о. Петро Порохонько.

У соціальних мережах здійнявся шквал критики тернополян через надбудову додаткового поверху. Священники спростовують усі чутки і пояснюютьплани архиєпархії.

“Частину ми хочемо використовувати підпідрозділи архиєпархії, зокрема, під духовно-просвітницькі організації, які є — комісію вірян, молодіжну. Частково цей проєкт передбачаєприйняти ці підрозділи, які планувалисьрозширюватись“, — відзначає синкелТернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Віталій Козак.



Представники церкви додають, попередньо вжебули проведені дослідження щодо підсиленняфундаменту, укріплення стін та якісноговодовідводу.

Наразі територію, яку будуть реставрувати, обгородили та розпочинають роботу з укріпленнястін. Про терміни завершення не говорять, але,впевнені, за один рік необхідне не зроблять, аджекожен етап додатково досліджують і затверджуютьв усіх інстанціях.



Відео

https://www.youtube.com/watch?v=x–MA9gTWIxc&ab_channel=%D0%A21%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8