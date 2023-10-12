У Тернополі на вул.Гайовій прокладають нову дорогу
У Тернополі триває капітальний ремонт дорожнього полотна та заміна інженерних мереж на вул. Гайовій
Цими днями продовжуються активні ремонтні роботи із заміни інженерних мереж та відновлення дорожнього полотна на вул. Гайовій у Тернополі.
«На вул. Гайовій триває реконструкція дороги. Тут повністю проклали нові комунікації, зокрема, це – каналізація, водопостачання, водовідведення, електроживлення, газ та кабелі зв’язку. Одразу після влаштування інженерних мереж підрядна організація почала ремонт дорожнього покриття, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Також вже вкладено частину асфальту – близько 600 м дороги. Коли завершиться влаштування дорожнього полотна, на об’єкті будуть проводитись роботи з впорядкування пішохідної частини».
Після вкладання нижнього шару асфальтобетону на цій вулиці працюватимуть над встановленням бордюрів, далі – вкладатиметься верхній шар дорожнього покриття.
Відкриття вул. Гайової дозволить розвантажити центральну частину міста та Східний масив.
За сприятливих погодних умов виконати основні роботи та зробити вул. Гайову проїзною заплановано кінця цього року.