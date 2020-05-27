У п’ятницю, 29 травня, в Тернополі відбудеться сесія міської ради. У порядку денному понад 150 питань, з них понад 100 – земельні. Найцікавіші, як зазвичай, потраплять на розгляд народних обранців «з голосу», під час засідання. Та кілька скандальних проектів все ж «залетіли» в порядок денний… Аналізуємо найцікавіші!

Приміром, народні обранці та міський голова планують зайнятися «магією». Бо як інакше пристойно описати проект рішення:

«Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по зміні цільового призначення за адресою вул. М.Шептицького (гр.Стасишин В.М. та інші)»

Загалом за цю каденцію народні обранці та міський голова роздали поруч 18 (!!!) ділянок, різної площі під будівництво гаражів на вул. Шептицького (див. скріншот із пулічної кадастрової карти). Зараз же, одним натиском кнопки «ЗА», планують змінити цільова призначення поки що трьох ділянок: з «гаража» – у «будівництва та обслуговування будівель торгівлі». Магія!

Очевидно, що розташування землі буквально просилося поставити кіос чи МАФ, однак згідно закону, безкоштовно під це землю взяти не можна – тільки через аукціон, тобто за гроші. Зате під гараж – легко.

Цікаво, що ділянки під гаражі, які на сесії планують змінити на комерцію, спочатку отримали інші люди. Раніше щасливими власницями двох ділянок були Галина Фурка та Марія Співак. Та, мабуть, не планували від початку ставити гаражі. Бо зараз двома ділянками, по 100 кв. м. кожна, володіє Богдан Мариняк.

Очевидно, що на черзі до зміни цільового призначення й інші 15 ділянок. Серед списку є цікаві прізвище. Приміром, Ольга Анатолівна Омеліна, яка у 2018 році отримала на Шептицького ділянку «під гараж». Жінка з таким прізвищем, ім’ям та по-батькові фігурує у декларації заступниці міського голови Тернополя Вікторії Остапчук. Мабуть, неймовірний збіг.

Також в цьому рішенні отримав землю Віктор Іванович Білас. Чоловік з такими ПІБ працює в КП «Тернопільміськсвітло» заступником директора. Та це теж, очевидно, неймовірний збіг. Хоча, ні, не збіг!

У декларації пана Віктора, яку він подав у березні 2020 року, є ділянка, площею 0,063 га, яку він набув якраз на момент прийняття рішення сесії.

Далі буде…