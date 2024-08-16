У Тернополі надзвичайники врятували двох малолітніх дітей

🚨 16 серпня на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про необхідність відкриття дверей однієї з квартир на 2-му поверсі 5-поверхового будинку на бульварі Данила Галицького у м. Тернополі. У квартирі знаходились двоє неповнолітніх дітей 2022 та 2023 років народження 👶👶.

На виклик негайно виїхало чергове відділення. По прибуттю, рятувальники за допомогою драбини піднялися до вікна другого поверху. У присутності працівників поліції вони відчинили вікно та безпечно евакуювали дітей. На момент порятунку на газовій плиті готувалась їжа, що створювало додаткову небезпеку для малюків 🔥. Дітей передали батькам 👨‍👩‍👧‍👦.