Увага! Розшук винуватця ДТП у Тернополі

Відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області розшукується водій автомобіля, який 10.08.2024 року, близько 23-ї години в місті Тернопіль на вулиці Львівській, 34 (на території закладу “Версаль”), здійснив наїзд на припаркований автомобіль Mitsubishi та поїхав з місця події.

Звертаємося до громадян з проханням надати будь-яку інформацію про зазначену дорожньо-транспортну пригоду або місцеперебування розшукуваного транспортного засобу.

➡️Інформацію просимо повідомляти на лінію 102 або за номером телефону (067) 62 04 386.

Дякуємо за співпрацю🤝🏻