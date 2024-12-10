А що ви знаєте про традиції? Бо 14 грудня до Тернополя приїдуть відомі дизайнери та митці, які будуть презентувати Україну від витоків до сьогодення. Про це розповідає організаторка дійства та керівниця БФ «Створені Перемагати» Майя Юркевич.

Будуть наші Герої-Титани. Під час заходу відбудуться покази сучасних етно-дизайнерів від витоків до сьогодення. Адже культура – це також своєрідна зброя народу, яка транслює історію, традиції та національну ідентичність. А ще ви зможете придбати бажану вишиту сорочку, намисто або вишиту сумку. І заодно зробите добру справу – підтримати благодійний аукціон для 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола

Отже, 14 грудня (субота). Тернопіль. Місце проведення – Avalon Palace,(конференц-зал, 2 пов.). Саме тут буде створено атмосферний центр українських традицій та культури. Тому запрошуємо!