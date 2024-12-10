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У Тернополі на благодійному аукціоні задля 44 бригади відомі митці презентуватимуть Україну від витоків до сьогодення

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А що ви знаєте про традиції? Бо📍14 грудня до Тернополя приїдуть відомі дизайнери та митці, які будуть презентувати Україну від витоків до сьогодення. Про це розповідає організаторка дійства та керівниця БФ «Створені Перемагати» Майя Юркевич.

  • Будуть наші Герої-Титани. Під час заходу відбудуться покази сучасних етно-дизайнерів від витоків до сьогодення. Адже культура – це також своєрідна зброя народу, яка транслює історію, традиції та національну ідентичність. А ще ви зможете придбати бажану вишиту сорочку, намисто або вишиту сумку. І заодно зробите добру справу – підтримати благодійний аукціон для 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола, – розповідає Майя.

Отже,📍14 грудня (субота). Тернопіль. Місце проведення – Avalon Palace,(конференц-зал, 2 пов.). Саме тут буде створено атмосферний центр українських традицій та культури. Тому запрошуємо!

💙14.00-17.30 год – покази та презентації від відомих українських дизайнерів та митців.
💛18.00-20.00 год – благодійний аукціон. Лотами будуть дизайнерські вироби та подарунки від захисників.

Благодійний внесок: від 500 грн. 

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