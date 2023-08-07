6 серпня 2023 року, у 9-ту неділю після П’ятидесятниці, день пам’яті святих мучеників страстотерпців Бориса і Гліба, у Тернополі освятили храм на честь Бориса і Гліба. Він розташований на вул. Корольова.

Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло та єпископ Хмельницький і Кам’янець-Подільський Павло освятили храм і звершили там Божественну літургію.

Архієреям співслужили настоятель храму Тернопільський благочинний протоієрей Борис Солтис, Скалатський благочинний протоієрей Віктор Борисюк, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич та запрошене духовенство.

На малому вході церковними богослужбовими нагородами були відзначені клірики храму.

Після великого аходу митрополит Нестор звершив священничу хіротонію диякона Назарія Тимківа.

На євхаристійному каноні Високопреосвященніший Нестор звершив дияконську хіротонію над іподияконом Олександром Ющаком.

Після завершення Літургії меценати, будівничі та активні парафіяни храму були відзначені орденами та благословенними грамотами.

Завершилося богослужіння уставним многоліттям.