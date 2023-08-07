На Тернопільщині зіткнулись легківка та рейсовий автобус: в лікарні двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 серпня в с. Городище Козівської територіальної громади. Орієнтовно о 12.00 годин на автодорозі М-30 не розминулись легковий автомобіль «Toyota RAV4» та мікроавтобус «Mersedes Benz Sprinter» (рейсовий автобус за маршрутом «Тернопіль-Підгайці»).

Внаслідок аварії травмувались дві пасажирки автобуса, яких з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в лікувальні заклади м. Тернополя.