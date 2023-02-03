На Тернопільщині чоловік ногами та руками до смерті забив знайомого

За умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть, постане перед судом 50-річний житель Саранчуківської територіальної громади. Чоловік до смерті побив знайомого з сусіднього села.

Повідомлення про бездиханне тіло знайомого надійшло від мешканця Тернопільського району. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної меддопомоги. Судово-медичний експерт підтвердив, що смерть потерпілого – результат тілесних ушкоджень.

У ході проведених слідчо-розшукових заходів стало відомо, що до смерті 49-річнго чоловіка причетний сам заявник. Він у скоєному зізнався і розповів, що під час розпивання спиртних напоїв між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку. Зловмисник бив знайомого і руками, і ногами. За деякий час потерпілий в результаті внутрішньогрудної та черевної кровотечі знепритомнів та помер.

Кримінальне провадження слідчі скерували до суду.