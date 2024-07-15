Графік відключень світла 16 липня на Тернопільщині

💡 У вівторок, 16 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00 5 черга

➡️ 00:00-02:00 1 черга

➡️ 00:00-03:00 3 черга

➡️ 00:00-04:00 6 черга

➡️ 01:00-05:00 4 черга

➡️ 03:00-07:00 2 черга

➡️ 04:00-08:00 5 черга

➡️ 05:00-09:00 1 черга

➡️ 07:00-10:00 6 черга

➡️ 08:00-12:00 3 черга

➡️ 09:00-11:00 4 черга

➡️ 10:00-13:00 2 черга

➡️ 11:00-14:00 1 черга

➡️ 12:00-15:00 6 черга

➡️ 13:00-17:00 5 черга

➡️ 14:00-18:00 4 черга

➡️ 15:00-19:00 3 черга

➡️ 16:00-20:00 2 черга

➡️ 17:00-21:00 1 черга

➡️ 18:00-22:00 6 черга

➡️ 19:00-23:00 5 черга

➡️ 20:00-24:00 4 черга

➡️ 21:00-24:00 3 черга

➡️ 22:00-24:00 2 черга

➡️ 23:00-24:00 1 черга

👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:

https://www.toe.com.ua/news/71

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!