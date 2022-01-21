У Тернополі поліцейський, переслідуючи автомобіль, зіткнувся зі стіною

21 січня о 04 год. 25 хв, в м. Тернополі, на вул. 15-го квітня, нарядом ПП під час патрулювання було помічено автомобіль “BMW” на іноземній реєстрації, який порушив ПДР України. Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

На вимоги працівників патрульної поліції про зупинку водій не відреагував та продовжив рух. У ході переслідування в м. Тернополі на вул. 15-го квітня автомобіль SKODA RAPID під керуванням ПП не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з бетонною конструкцією. Патрульний, який керував автомобілем має водійських стажів понад три роки. Унаслідок ДТП поліцейський отримав тілесні ушкодження. На місці події працює ДБР.

Фото Андрій Об’єщик