У Тернополі під суд йде заступник начальника управління поліцій за побиття двох людей

В провадження Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшли матеріали кримінального провадження (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом,) щодо заступника начальника одного з управлінь ГУНП в Тернопільській області.

За версією слідства у квітні 2020 року в тамбурі одного з будинків міста Тернополя між працівником поліції та мешканцем сусідньої квартири виник конфлікт. Відчуваючи свою перевагу поліцейський наніс удари потерпілому від яких останній втратив свідомість. Також поліцейський наніс кілька ударів і дочці потерпілого, яка вийшла із приміщення квартири та спробувала припинити хуліганські дії. Внаслідок вказаних незаконних дій потерпілим спричинено тілесні ушкодження.

Пошук процесуальних рішень по даній справі можна буде здійснити в Єдиному державному реєстрі судових рішень за №607/12774/20.

Санкція ч.3 ст.296 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, – повідомляє прес-служба суду.