Для греко-католиків Тернопільщини висвятили нового священника (фото)

В неділю, 2 серпня, на празник святого пророка Іллі, у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася урочиста Архиєрейська Літургія, яку очолили архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк, у співслужінні адміністратора МДЦ «Зарваниця» о. Ігоря Засійбіди та сотрудника о. Андрія Шалая.

У часі Богослужіння митрополит Василій уділив Святу Тайну Священства випускнику Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого диякону Олегу Паньківцю. Після Літургії архиєпископ привітав новопоставленого ієрея. В свою чергу о. Олег висловив щиру подяку митрополиту Василію за духовні настанови та опіку, подякував усім викладачам Тернопільської семінарії, своїм рідним та друзям.

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