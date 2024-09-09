У Тернополі працює мобільний кейс для надання адміністративних послуг на виїзді

У тернопільському Центрі надання адміністративних послуг завдяки використанню спеціального автоматизованого комплексу «Мобільний кейс» можна отримати адміністративні послуги на виїзді за місцем перебування суб’єктів звернення певних категорій осіб, в тому числі осіб з інвалідністю.

Надання адміністративних послуг на пересувному робочому місці здійснюється шляхом виїзду адміністратора виключно в межах м. Тернополя за місцем проживання/перебування суб’єкта звернення (удома, в лікарні, у закладі соціальної сфери). Також послуги доступні для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території міста Тернополя.

Для мешканців доступні 37 видів послуг, що надаються на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора. Категорії осіб, які мають право на отримання послуг з використанням «Мобільного кейсу»:

особи, які досягли 80-річного віку;

особи з інвалідністю 1 групи;

особи, які за станом здоров’я не здатні самостійно пересуватись;

особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні у комунальних медичних закладах м. Тернополя.

Графік роботи пересувного віддаленого робочого місця адміністратора Центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі із застосуванням спеціального автоматизованого комплексу «Мобільний кейс»:

понеділок, вівторок – з 9.00 год по 12.00 год;

четвер – з 14.00 год по 16.00 год.

Детальну інформацію можна отримати:

у Центрі надання адміністративних послуг у місті Тернополі за адресою: вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6;

на сайті Центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі в розділі «Мобільний адміністратор» https://cnap.rada.te.ua/;

за номерами телефонів: 0674472895, 0674472741, 0674472998, 0674473357.