На Тернопільщині презентували роботи майстра різьби на яєчній шкарлупі

У Ланівцях презентували роботи майстра різьби на яєчній шкарлупі Анатолія Бойка. Це світовий рекордсмен та заслужений майстер народної творчості родом з села Буглів Лановецької громади. Виставку сьогодні відвідали 70 людей, розповів співорганізатор Юрій Матевощук.

Експозицію автор назвав “Волинський Фаберже”, у ній – 64 роботи. Анатолій Бойко каже, це частина із тих, які виготовляв впродовж 13 років, а загалом за цей час виготовив пів тисячі яєць. Розповідає, цьогоріч встановив два світових рекорди: в курячому яйці просвердлив 33 тисячі отворів, і майже 53 тисячі отворів в гусячому яйці, пише Суспільне.

“Техніка витягування яєчної шкарлупи – це техніка, якої у світі немає. Поки що, я її ще не реєстрував. Витягування полягає в складності, наприклад, яйце, кремінь, крейда. В цьому є секрет майстра”.

Анаталій Бойко розповів, що його роботи знаходяться у музеях близько 20 країн.