До 10 років ув’язнення засуджено жителя Тернопільщини за зґвалтування неповнолітньої
За публічного обвинувачення ювенального прокурора Шумським районний судом Тернопільської області визнано винуватим та засуджено жителя Кременецького району Тернопільської області до 10 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).
🔹За даними слідства, засуджений, скориставшись завідомо безпорадним станом потерпілої, яка є особою з інвалідністю другої групи внаслідок неврологічної хвороби, вчинив щодо неї дії сексуального характеру без добровільної згоди.
🔹Обвинувачений в судовому засіданні свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення не визнав.
✔️Вирок ще не набрав законної сили, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.