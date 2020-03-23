13:25 | 23.03.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі пропав Анатолій Зазуля

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Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують Зазулю Анатолія Михайловича 1961 народження, жителя міста Тернопіль.

Чоловік 21 березня вишов з дому та не повернувся. На зв’язок з рідними не виходить.

Прикмети розшукуваного: зріст 165-170 см, худорлявої статури чорне волосся.

Особливі прикмети: кульгає на ліву ногу, ходить з палицею.

Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».

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