У Тернополі пропав Анатолій Зазуля

Працівники Тернопільського відділу поліції розшукують Зазулю Анатолія Михайловича 1961 народження, жителя міста Тернопіль.

Чоловік 21 березня вишов з дому та не повернувся. На зв’язок з рідними не виходить.

Прикмети розшукуваного: зріст 165-170 см, худорлявої статури чорне волосся.

Особливі прикмети: кульгає на ліву ногу, ходить з палицею. Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».