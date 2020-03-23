Працівниці Бережанської поліції шиють захисні маски своїм колегам

У період карантину поліцейські краю працюють у посиленому режимі, аби забезпечити дотримання законності на території області. Продбати про захист колег вирішили працівниці Бережанський відділ поліції ГУ поліції України в Тернопільській обл.. Вони організували пошиття захисних масок.

Дві швейні машинки, марлевий відріз та бажання допомогти: як зазначають самі поліцейські, найважче було знайти хвилину вільного часу, однак і з цим дівчата впоралися. За два дні їм вдалося виготовити майже 400 масок.

Засоби індивідуального захисту в першу чергу роздали дільничним офіцерам та працівникам групи швидкого реагування, які заступають на патрулювання вулиць та автошляхів. Планують бережанські працівники передати їх колегам у інші відділення поліції. Самозахист – основний спосіб протидії коронавірусу, наголошують правоохоронці та закликають краян залишатися вдома. Поліція Тернопільської області