На Тернопільщині затримали чоловіка під час продажу гранати

Оперативники затримали тернополянина під час продажу гранати

Предмет схожий на гранату РГД-5 із запалом раніше судимий тернополянин намагався продати на ринку в Ланівцях. Оперативники управління карного розшуку взяли торгівця на гарячому.

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 ККУ слідчі Ланівецького відділення поліції розпочали щодо 61-річного жителя обласного центру. Чоловіка затримали на ринку в райцентрі, де той хотів за чотириста гривень продати вибухонебезпечний предмет.

Поліцейським зловмисник пояснив, що «товар» знайшов у Ланівцях, куди приїхав начебто у пошуках роботи. Виправдання – непереконливе, проте оперативники перевіряють і цю версію.

Торгівця затримали в порядку статті 208 КПК. До слова, він у минулому неодноразово судимий за незаконне зберіга