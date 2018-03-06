Ще одне село виявило бажання приєднатися до Вишнівецької громади

Минулої неділі в селі Дзвиняча Збаразького району відбулися громадські обговорення щодо приєднання Дзвинячанської сільської ради до складу Вишнівецької ОТГ. На зустрічі зі жителями Дзвинячі були присутні голова Вишнівецької громади Володимир Кравець та його заступник Юлія Цимбалюк.

Зал тамтешнього клубу був повністю заповнений жителями села, які розуміли, що від їх рішення залежить подальша доля кожного. Після виступів керівництва Вишнівецької громади, питань, дискусій та жвавих розмов перейшли до голосування. В результаті всі присутні в залі, а їх було 153 осіб, проголосували “за” приєднання Дзвинячанської сільради до складу Вишнівецької ОТГ.

Залишилося все узаконити рішенням сесії, яку жителі села, також голосуванням, вирішили зобов’ язати голову і депутатів провести не більше як за десять днів, на яку винести одне питання: “Приєднання до Вишнівецької ОТГ”.

За інформацією Вишнівецької ОТГ.