У Тернополі прямо на зупинці обікрали чоловіка

До правоохоронців із заявою звернувся 40-річний тернополянин. Чоловік пояснив, що вранці повертався з розважального закладу і на зупинці громадського транспортну задрімав. У цей час невідома особа викала його спортивну сумку, в якій були півтори тисячі гривень та дорогий мобільний телефон.

Поліцейські оперативно встановили особу крадія. Ним виявився неодноразово судимий житель обласного центру. Зловмисник – наркозалежний, тому пошук коштів на чергову дозу – постійне його заняття. І чинить він це, здебільшого, незаконним шляхом. Напередодні правоохоронці вже порушили щодо нього кримінальне провадження за крадіжку велосипеда, та це лиходія не зупинило.