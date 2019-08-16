У Тернополі орудує шахрай

Уже відомі випадки, коли чоловік пенсійного віку в магазинах обласного центру вимагає у продавців медичні книжки, копії дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності та представляється працівником Держпродспоживслужби з вигаданим прізвищем та ім’ям, однак жодних документів не представляє (наказу, направлення на перевірку чи посвідчення).

Також, нам стало відомо, що пенсіонер купує м’ясні та ковбасні вироби у торгівельних точках міста, через декілька днів повертається у магазин та заявляє про те, що продукт був зіпсутий, скаржиться на погіршення стану здоров’я через вживання куплених виробів, вимагає кошти на лікування. А у разі відмови продавцем чи підприємцем, посилається на «зв’язки» з Держпродспоживслужбою, погрожує штрафами та закриттям магазину.

Ми не виключаємо, що шахрайськими діями займається одна і та ж людина. Тому, у разі таких ситуацій просимо продавців, адміністраторів, завідувачів магазинів, підприємців, а також свідків подібних ситуацій терміново повідомляти на лінію «102», – повідомляє головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

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