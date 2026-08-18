Європа інвестувала в Тернопіль: чотири садочки модернізували, місто отримало 17 тролейбусів

У Тернополі завершили два масштабні інфраструктурні проєкти, реалізовані за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейського Союзу. Йдеться про термомодернізацію чотирьох дитячих садків і оновлення міського електротранспорту.

У межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (UMIP) у чотирьох дошкільних закладах утеплили фасади, замінили вікна та двері, модернізували системи опалення і вентиляції, встановили енергоефективне освітлення та облаштували елементи доступності.

Завдяки проведеним роботам комфортніші та безпечніші умови отримали понад 1100 дітей і 250 працівників. Очікується, що після термомодернізації споживання енергії у закладах скоротиться щонайменше на 20%.

Ще одним результатом співпраці стало оновлення громадського транспорту. На маршрути Тернополя вже вийшли 17 нових низькопідлогових тролейбусів українського виробництва «Електрон».

Тролейбуси обладнані кондиціонерами та системами опалення, інформаційними табло, GPS-навігацією, відеоспостереженням і пандусами для маломобільних пасажирів.

Модернізацію дитсадків профінансували в межах програми UMIP, загальний бюджет якої становить 400 млн євро. Закупівля тролейбусів відбувається за проєктом Ukraine Urban Public Transport Project II із загальним бюджетом 200 млн євро.

За словами представників ЄІБ та ЄС, реалізація таких проєктів має не лише покращувати повсякденні послуги для мешканців, а й робити міську інфраструктуру енергоефективнішою та доступнішою.

У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України також наголосили, що нові тролейбуси підтримують українське виробництво, адже їх виготовили в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення Європейський інвестиційний банк, за даними відомства, надав Україні 4,5 млрд євро фінансування для підтримки стійкості, відновлення та розвитку критично важливої інфраструктури.