14:02 | 3.07.2026
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Новини Тернополя 

У парках Тернополя обмежено рух транспорту

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Під час засідання чергової 58-ї сесії місцеві депутати внесли доповнення до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади.

Відповідно до рішення, відтепер на території міських парків заборонено в’їзд, рух та розміщення транспортних засобів. Водночас для забезпечення діяльності об’єктів господарювання, розташованих у парках, підвезення товарів і обладнання здійснюватиметься лише у спеціально визначений час. Інформацію про дозволені години в’їзду розміщуватимуть на спеціальних інформаційних табличках біля в’їздів до парків.

Рішення прийняте з урахуванням неодноразових звернень жителів міста та спрямоване на покращення благоустрою, підвищення безпеки відвідувачів і збереження паркових територій громади.

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