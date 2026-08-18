Перебої з водою у Білі: сільрада нагадала про відповідальність «Тернопільводоканалу»

У селі Біла останніми днями мешканці окремих вулиць стикаються з проблемами з водопостачанням — вода подається з низьким тиском або взагалі відсутня. Про це повідомили у Білецькій територіальній громаді.

У сільраді зазначили, що ситуація створює незручності для місцевих жителів, зокрема сімей із дітьми та людей старшого віку.

Як пояснили у громаді, водопровідні мережі в Білі свого часу прокладали самі жителі. Наразі вони не перебувають на балансі Білецької сільської ради.

Централізоване водопостачання мешканцям села забезпечує КП «Тернопільводоканал» Тернопільської міської ради. Оскільки жителі оплачують отримані послуги, у громаді наголошують, що вони мають право вимагати належної якості водопостачання, перевірки мереж, встановлення причин перебоїв та проведення необхідних ремонтів.

У Білецькій сільраді запевняють, що зі свого боку не залишаються осторонь проблеми. У разі аварійних ситуацій представники громади зверталися до «Тернопільводоканалу» щодо проведення необхідних робіт, а також допомагали з ліквідацією аварій, надаючи техніку та організаційну підтримку.

Водночас у громаді закликали завчасно повідомляти мешканців про ремонтні роботи, планові відключення чи інші обставини, які можуть призвести до припинення або значного зниження тиску води.

«Люди повинні мати можливість заздалегідь зробити необхідний запас води», — наголосили у Білецькій сільській раді.

У громаді також зазначили, що питання якості послуги водопостачання та технічного стану мереж насамперед належать до компетенції її надавача та власників відповідних мереж.