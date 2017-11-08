У Тернополі розпочалась “боротьба” з МАФами, 15-сантиметровими

Нарешті в Тернополі розпочалась боротьба з МАФами. І не де-небудь, а на центральній вулиці Руській. Про це в соцмережах повідомляє Katya Kondratyuk.

“Правда МАФ висотою 15 см і не на вулиці, а на будинку, і це вивіска, — пише Katya Kondratyuk. — Але ТМР краще знати, що є МАФом, а що ні. Якщо серйозно, то була готова дискутувати в площині чи реклама це, чи вивіска, але доводити, що вивіска – це не МАФ… ну трохи складно. Який там зараз флешмоб #янеДаю ? Я хочу дати хабаря, вперше в житті хочу дати хабаря, настільки все це абсурдно(“.