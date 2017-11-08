У “Тролейбусі щастя” в Тернополі пасажирів зробили нещасливими

Вчора в Тернополі на рейс пустили тролейбус зі свіжопофарбованими салоном. Пасажири в розпачі.

“Користуватись тролейбусом потрібно було з распіратором, — повідомляє в соцмережах Vasil Chizhov. — Заходжу в тролейбус, а там табличка “обережно пофарбовано”. Все б нічого, але це тролейбус, не парк, не дворик. А запах який. Пише “Тролейбус щастя”… Для кого? Для таксоманів? Пожалівшись в тролейбусний парк, мені відповіли, що нічого страшного тут немає. Ось такі реалії сьогодення. Ще й ціну піднімають. Молодець п. мЕдинський і всі, хто його підтримують”.