«Посилка успіху» від братів Кличко їде в сім шкіл Тернопільщини

Klitschko Foundation уже вшосте надсилає «Посилку успіху» в українські міста і села. Цього разу у конкурсі змагалися 509 шкіл та спортивних секцій. Ініціаторами участі виступили школярі, їхні батьки, тренери, вчителі та громадські активісти.