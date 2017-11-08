«Посилка успіху» від братів Кличко їде в сім шкіл Тернопільщини
Klitschko Foundation уже вшосте надсилає «Посилку успіху» в українські міста і села. Цього разу у конкурсі змагалися 509 шкіл та спортивних секцій. Ініціаторами участі виступили школярі, їхні батьки, тренери, вчителі та громадські активісти.
Вже наступного тижня посилки з новим спортивним інвентарем приїдуть у 7 шкіл-переможниць з Тернопільської області:
- Вільховецька загальноосвітня школа l-lll ступенів Борщівського району
- Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів села Прошова Великогаївської сільської ради
- Кудринецька загальноосвітня школа l-lll ступенів Борщівського району
- Опорний заклад “Теребовлянська загальноосвітня школа l-lll ступенів №1” Теребовлянської міської ради
- Теребовлянський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”
- Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 Тернопільської міської ради
- Шумський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад l-lll ступенів – гімназія”