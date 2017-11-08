Новини Тернополя 

«Посилка успіху» від братів Кличко їде в сім шкіл Тернопільщини

Irena 32 Views Прокоментуй!

Klitschko Foundation уже вшосте надсилає «Посилку успіху» в українські міста і села. Цього разу у конкурсі змагалися 509 шкіл та спортивних секцій. Ініціаторами участі виступили школярі, їхні батьки, тренери, вчителі та громадські активісти. 

Вже наступного тижня посилки з новим спортивним інвентарем приїдуть у 7 шкіл-переможниць з Тернопільської області:

  • Вільховецька загальноосвітня школа l-lll ступенів Борщівського району
  • Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів села Прошова Великогаївської сільської ради
  • Кудринецька загальноосвітня школа l-lll ступенів Борщівського району
  • Опорний заклад “Теребовлянська загальноосвітня школа l-lll ступенів №1” Теребовлянської міської ради
  • Теребовлянський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”
  • Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 Тернопільської міської ради
  • Шумський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад l-lll ступенів – гімназія”

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