У Тернополі штрафують пішоходів, які перебігають дорогу

З метою зменшення кількості автопригод за участю пішоходів, патрульні систематично проводять профілактичні бесіди з громадянами, щодо недопущення ними порушення ПДР України. Злісним же порушникам інспектори виносять постанови. Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Поліцейські також нагадують громадянам, що за такі правопорушення існує адміністративна відповідальність. Відповідно до ч. 1 ст. 127 КУпАП, перехід пішоходами проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 255 грн.

Від початку року інспектори винести 188 постанов на громадян, які переходили дорогу у невстановлених для цього місцях.

Шановні громадяни, патрульні наголошують: кожен, хто порушує ПДР, наражає на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Будьте свідомими та відповідальними. Подбайте про безпеку.